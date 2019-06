Legende: Kann fast alles auf 2 Rädern Mathieu van der Poel ist nebst dem Mountainbike auch auf der Strasse und im Radquer unterwegs. imago images

Rad: Ein Konkurrent weniger für Schurter

Das niederländische Radsport-Multitalent Mathieu van der Poel verzichtet im kommenden Herbst auf die Mountainbike-WM im kanadischen Mont-Sainte-Anne (28. August bis 1. September). Er will stattdessen an den Ende September in Yorkshire in England stattfindenden Strassen-Weltmeisterschaften teilnehmen. Der 24-jährige Van der Poel gehört in der Sparte Mountainbike zu den grössten Rivalen von Olympiasieger Nino Schurter. Vor zwei Wochen feierte er in Nove Mesto seinen ersten Weltcupsieg im olympischen Cross-Country.