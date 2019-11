Leichtathletik: Olympiasieger Dillard gestorben

Harrison Dillard war der einzige Leichtathletik-Sprinter, der sowohl über 100 m als auch über 110 m Hürden Olympiasieger wurde. Jetzt ist der Amerikaner im Alter von 96 Jahren gestorben. 1948 in London siegte Dillard über 100 m, 1952 in Helsinki im Hürdensprint. An beiden Sommerspielen holte er auch mit der amerikanischen Staffel Gold. Dillards Vorbild war immer der ebenfalls aus Cleveland stammende Jesse Owens.

Schwimmen: Köhler mit Weltrekord über 1500 m

Freistil-Schwimmerin Sarah Köhler stellte bei den deutschen Kurzbahn-Meisterschaften einen Weltrekord über 1500 Meter auf. Die 25-Jährige schlug in Berlin nach 15:18,01 Minuten an und war damit 1,7 Sekunden schneller als die Spanierin Mireia Belmonte bei ihrer alten Bestmarke im Jahr 2014.

Eiskunstlauf: Rang 7 für Paganini in Moskau

Alexia Paganini beendete den Grand Prix in Moskau als Siebte. Nach dem Kurzprogramm war die 18-jährige Schweizerin mit Wohnsitz in den USA noch auf Rang 4 gelegen. Trotz des Rückfalls kann Paganini mit ihrer Leistung im Grossen und Ganzen zufrieden sein. Mit dem Total von 179,69 Punkten blieb sie nur unwesentlich unter ihrer vor einem Jahr am gleichen Wettbewerb erzielten Bestleistung (182,50). Der Sieg ging an die erst 15-jährige Russin Alexandra Trussowa (234,47).

