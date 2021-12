Legende: Fehlen auch in diesem Jahr Zuschauer in Innsbruck. imago images

Ski alpin/nordisch: Keine Zuschauer in Österreich

Die Vierschanzentournee der Skispringer wird zum zweiten Mal hintereinander gänzlich ohne Zuschauer durchgeführt. Der Österreichische Skiverband entschied, die anstehenden Springen in Innsbruck (4.1.) und Bischofshofen (6.1.) ohne Publikum durchzuführen. Grund dafür ist die neue Omikron-Variante. Betroffen vom ÖSV-Entscheid sind bis Mitte Januar neben der Vierschanzentournee auch weitere Weltcup-Events, so unter anderem die alpinen Frauen-Rennen in Lienz, Flachau und Zauchensee.

Kunstturnen: EM 2024 in Neapel

Die Kunstturn-Europameisterschaften 2024 werden vom 24.-28. April (Männer) sowie vom 1.-5. Mai (Frauen) in Neapel stattfinden. Dies gab der Kontinentalverband European Gymnastics bekannt. Austragungsort der nächsten EM 2023 (18.-23. April) ist die türkische Touristenmetropole Antalya. Im kommenden Jahr sind die europäischen Titelkämpfe zentraler Bestandteil der European Championships. Der Event mit Europameisterschaften in neun olympischen Sportarten steht vom 11.-21. August in München auf dem Programm.