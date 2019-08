Legende: Mussten sich geschlagen geben Adrian Heidrich (r.) mit Partner Mirco Gerson. Keystone

Beachvolleyball: Heidrich/Gerson im Viertelfinal gebremst

Am Fünfsterne-Event in Wien sind Adrian Heidrich und Mirco Gerson im Viertelfinal ausgeschieden. Das Schweizer Duo unterlag den norwegischen Weltnummern 1 Anders Mol/Christian Sörum in 2 Sätzen mit 14:21, 13:21. Dennoch dürfen die Schweizer zufrieden mit ihrem Abschneiden in der österreichischen Hauptstadt sein: Nachdem sie dank einer Wildcard ins Tableau gerutscht waren, erreichten sie erstmals an einem Anlass der höchsten Kategorie die Viertelfinals.

Mountainbike: Balanche auf Rang 3

Camille Balanche ist zum 1. Mal im Downhill-Weltcup auf das Podest gefahren. Die 29-Jährige aus Le Locle, die im Mai in Abwesenheit der Topfahrerinnen den EM-Titel gewonnen hat, wurde in Val di Sole 3. hinter Marine Cabirou (Fr) und Tracey Hannah (Au). Balanche bestritt erst letzte Saison ihre ersten Downhill-Rennen. Davor hatte sie in anderen Sportarten vorne mitgemischt: Als Eishockeyspielerin nahm sie 2008 an der WM und 2010 an Olympia teil, als Fechterin war sie Schweizer Junioren-Meisterin.