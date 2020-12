Legende: Auszeit Die Volleyballerinnen von Düdingen (in weissen Trikots) müssen eine Pause einlegen. Freshfocus

Volleyball: Düdingen stellt Spielbetrieb vorläufig ein

Volley Düdingen, aktuell an Position 3 der NLA-Meisterschaft der Frauen, muss den Spielbetrieb einstellen. Eine auf das Coronavirus positiv getestete Spielerin ist in Isolation, mehrere Personen aus ihrem Umfeld schickte der Kantonsarzt in Quarantäne. Die beiden Heimspiele vom Mittwoch gegen Lugano und vom Samstag gegen Kanti Schaffhausen werden voraussichtlich im Januar nachgeholt.