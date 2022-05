Legende: Wagt den nächsten Schritt Maja Storck. Keystone/Urs Flüeler

Volleyball: Storck von Dresden zu Chieri

Nach 4 Saisons in der deutschen Bundesliga wagt die Schweizer Volleyball-Nationalspielerin Maja Storck den nächsten Schritt. Die 23-jährige Diagonalangreiferin wechselt auf die kommende Saison hin in die höchste italienische Liga zu Chieri. Die letzten beiden Saisons spielte Storck beim Dresdner SC, mit dem sie im letzten Jahr deutsche Meisterin wurde und zweimal die Auszeichnung zur wertvollsten Spielerin (MVP) der Liga erhielt. «Die italienische Liga ist eine der besten – wenn nicht sogar die beste der Welt – und ich werde nicht von Beginn weg zu den Stammspielerinnen gehören. Das motiviert mich, mich von Tag zu Tag verbessern zu wollen und jede Chance zu nutzen, auf dem Feld stehen zu können», so Storck.

22:09 Video Archiv: Maja Storck zu Gast im «Sportpanorama» Aus Sportpanorama vom 02.05.2021. abspielen. Laufzeit 22 Minuten 9 Sekunden.

Schwimmen: Kurzbahn-WM neu «down under»

Melbourne richtet die Kurzbahn-Weltmeisterschaften der Schwimmer in diesem Jahr aus. Die australische Metropole springt für die russische Stadt Kasan ein. Ihr war die Ausrichtung der Veranstaltung wegen der russischen Invasion in die Ukraine vom Weltverband entzogen worden. Vom 13. bis 18. Dezember werden mehr als 1000 Athleten aus 180 Nationen in Melbourne starten.