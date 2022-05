Handball: Wacker gleicht die Serie aus

Wacker Thun meldet sich in der NLA-Playoff-Halbfinalserie gegen Pfadi Winterthur zurück. Nach der Niederlage vor drei Tagen in Winterthur gewannen die Berner Oberländer Spiel 2 mit 33:29. Wacker zeigte sich vor heimischem Publikum in der gefüllten Lachen-Halle klar verbessert. Die 15:12-Führung zur Pause konnte das Team von Remo Badertscher in der zweiten Halbzeit zwischenzeitlich auf 8 Plustore ausbauen. Pfadi kam zwar noch einmal bis auf zwei Treffer heran, schaffte den Turnaround aber nicht mehr. Bester Werfer bei Wacker war Luca Linder mit 10 Treffern, 6 davon per Siebenmeter. In der Best-of-5-Halbfinalserie steht es damit 1:1. Am Donnerstag geht es in der Halle des Qualifikationszweiten aus dem Kanton Zürich weiter. Im anderen Halbfinal führen die Kadetten Schaffhausen gegen GC Amicitia Zürich mit 2:0. Am Sonntag siegten die Nordostschweizer in Zürich 33:32.

