Legende: Ein 8. Platz vom 3-m-Brett Guillaume Dutoit. Keystone/AP/Petr David Josek

Wasserspringen: Platz 8 für Dutoit

Guillaume Dutoit hat sich an den Weltmeisterschaften in Budapest im Final vom 3-m-Brett als Achter von zwölf Springern klassiert. Der Waadtländer vermochte sich in den zwei Tagen rangmässig stetig zu steigern. In der Qualifikation war er 15. geworden, im Halbfinal 11. Den Titel gewann überlegen der Chinese Wang Zongyuan, der Zweite der Olympischen Spiele in Tokio.