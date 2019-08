Wasserspringer Suckow an EM Siebter

Legende: Konnte wieder überzeugen Jonathan Suckow. Keystone/Archiv

Wasserspringen: Suckow auf Rang 7

Jonathan Suckow hat sich an der EM in Kiew im Wettkampf vom 3-Meter-Brett auf Rang 7 klassiert. Der Schweizer, der am Dienstag zusammen mit Michelle Heimberg im Synchronspringen EM-Bronze gewonnen hatte, erzielte 389,55 Punkte. Einen klaren Sieg feierte der Russe Jewgeni Kusnezow vor dem Deutschen Patrick Hausding und dem Briten James Heatly.

Reiten: Schweizer im Nationenpreis Vierte

Die Schweizer Equipe hat im Nationenpreis am CSIO in Dublin den 4. Platz belegt. Steve Guerdat, Barbara Schnieper, Bryan Balsiger und Beat Mändli leisteten sich 21 Strafpunkte. Den Sieg sicherte sich Grossbritannien vor Italien und Irland. Dank dem 4. Rang gewann die Schweiz die Qualifikation der Europa Division 1 für den Nationenpreis-Final von Anfang Oktober in Barcelona.