Legende: Für ihn hat es sich ausgeworfen Michael van Gerwen. Keystone

Darts: Van Gerwen muss WM vorzeitig abbrechen

Der niederländische Darts-Star Michael van Gerwen ist am Dienstag positiv auf das Coronavirus getestet worden und muss seine Titelhoffnung bei der Darts-WM in London jäh begraben. Der langjährige Dominator hätte am Abend sein Drittrundenmatch gegen Chris Dobey bestreiten sollen. Nun zieht der Engländer kampflos in den Achtelfinal ein. Für Van Gerwen ist es ein bitteres Ende seiner Titeljagd. Der 32-Jährige zählte in London zu den Topfavoriten.