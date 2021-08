Legende: Ihr Weg endet hier Die Schweizer Basketballer sind in der WM-Vorqualifikation ausgeschieden. Just Pictures

Basketball: Nati in der WM-Vorquali gescheitert

Für die Schweizer Basketball-Nationalmannschaft ist der Parcours zur Teilnahme an der WM 2023 in der Vorqualifikation bitter zu Ende gegangen. Im letzten Spiel der Dreiergruppe gewann die Slowakei in Skopje gegen Nordmazedonien mit 88:72. Somit weisen die drei Mannschaften allesamt 2 Siege und 2 Niederlagen auf. Die Schweiz bleibt mit einer Korbdifferenz von -4 jedoch auf der Strecke, weil Nordmazedonien (+7) und die Slowakei (-3) besser dastehen. Das Duo zieht somit in die zweite und entscheidende Phase der Qualifikation ein.