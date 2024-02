BMX: Erfolg für Claessens

Die Schweizer BMX-Fahrerin Zoé Claessens hat das 3. Rennen des Racing-Weltcups in Brisbane gewonnen. Die 22-jährige Waadtländerin setzte sich im Final vor der Australierin Saya Sakakibara und der Niederländerin Manon Veenstra durch. Claessens hatte bereits vor zwei Jahren zwei Weltcuprennen gewonnen, als sie im Gesamtweltcup und auch an der WM Zweite wurde. Bei den Männern schaffte es kein Schweizer in den Final. Gil Brunner scheiterte im Halbfinal und belegte den 14. Platz.

Fechten: Schweizer Team in Heidenheim auf Platz 4

Die Schweizer Degenfechter haben beim traditionsreichen Weltcup in Heidenheim im Teamwettkampf den 4. Platz erreicht. Es wäre allerdings noch deutlich mehr möglich gewesen. Im Halbfinal gegen Japan führten sie nach sechs von neun Gefechten scheinbar vorentscheidend 20:14, mussten sich aber am Ende 31:32 geschlagen geben. Im kleinen Final unterlag man dem Weltranglisten-Zweiten Frankreich 34:37. Die Schweiz konnte im Kampf um ein Olympia-Ticket Terrain auf Tschechien gutmachen, das nur auf Platz 7 kam.