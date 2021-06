Legende: Darf wie schon an der WM über Gold jubeln Catherine Debrunner. Keystone/Archiv

Para-Leichtathletik-EM: Gleich 3 weitere Schweizer Medaillen

Catherine Debrunner sicherte der Schweiz an der Para-Leichtathletik-EM im polnischen Bydgoszcz eine weitere Goldmedaille. Die Rollstuhl-Athletin und amtierende Weltmeisterin gewann das Rennen über 400 m vor den Türkinnen Hamide Dogangun und Zeynep Acet. Bei der Weitsprung-Premiere der Standing-Athletinnen holte Elena Kratter, die bereits zum Auftakt der EM über 100 m Zweite geworden war, Silber hinter der Italienerin Martina Caironi. Für die Rollstuhlfahrerin Alexandra Helbling gab es Bronze in einer anderen Kategorie über 400 m. Die Schweizer Equipe steht nach dem 3. von 5 Wettkampftagen bereits bei 13 Medaillen.

Triathlon: World Championship Series in Hamburg abgesagt

Dass zur World Triathlon Championship Series zählende Rennen in Hamburg wird am 10./11. Juli nicht stattfinden. Dies gaben die Ausrichter am Freitag mit Hinweis auf die Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie bekannt. Wie schon im vergangenen Jahr soll nun der Versuch gestartet werden, die traditionsreiche Veranstaltung in der Hansestadt im Spätsommer in abgespeckter Form nachzuholen.