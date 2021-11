Para-Leichtathletik: Hug unterbietet Weltrekord von Frei

Marcel Hug hat im japanischen Oita einen neuen Weltrekord im Marathon aufgestellt. Der Thurgauer Rollstuhlsportler, der in dieser Saison auch in London, Boston und New York triumphiert hatte, gewann in 1:17:47 Stunden. 1999 hatte Heinz Frei mit 1:20:14 den letzten Rekord aufgestellt, der nun nach 22 Jahren gebrochen wurde.

Leichtathletik: Kiplimo mit Halbmarathon-Weltrekord

Jacob Kiplimo stellte am Halbmarathon in Lissabon einen Weltrekord auf. Der Ugander unterbot in 57:31 Minuten die alte Bestmarke um eine Sekunde. Kiplimo lief in der portugiesischen Hauptstadt ein einsames Rennen. Die beiden Äthiopier Esa Huseyidin und Gerba Beyata Dibaba verloren bereits über zwei Minuten auf den Sieger.

Fechten: Schweizer Team in Bern ausgeschieden

Beim Degen-Weltcup in Bern verloren die als Nummer 6 gesetzten Schweizer gleich in der 2. Runde gegen die Nummer 27 Schweden. Die Skandinavier setzten sich gegen das Schweizer Trio mit Max Heinzer, Michele Niggeler und Alexis Bayard mit 45:41 durch.

Golf: Tiger Woods nach Unfall zurück auf dem Trainingsplatz

Neun Monate nach seinem schweren Autounfall hat Tiger Woods das Golftraining aufgenommen. Woods veröffentlichte ein entsprechendes Video über seinen Twitter-Account. Woods' einziger Kommentar dazu: «Die Fortschritte sind im Gang.» Das Video dauert nur ein paar Sekunden. Es zeigt den bald 46-Jährigen auf einem nicht genannten Übungsplatz. Wie rasch Tiger Woods nach dem Unfall vom 23. Februar, bei dem er im rechten Bein schwere Verletzungen erlitt, wieder einsatzfähig wird, ist offen.