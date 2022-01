Legende: War während 14 Jahren Generaldirektor des IOC François Carrard. Keystone

Ex-IOC-Funktionär Carrard stirbt 83-jährig

Der Waadtländer Sportfunktionär François Carrard ist tot. Der frühere Generaldirektor des IOC (1989 bis 2003) starb am Sonntag im Alter von 83 Jahren in Lausanne. Carrard, Rechtsanwalt mit eigener Kanzlei, trat 1979 als Rechtsberater dem IOC bei. Als Generaldirektor arbeitete er mit den IOC-Präsidenten Juan Antonio Samaranch und Jacques Rogge zusammen. Er war auch an der Aufarbeitung des Korruptionsskandals um die Vergabe der Olympischen Winterspiele 2002 an Salt Lake City beteiligt. 2015 wurde er ausserdem zum Präsidenten einer Reform-Arbeitsgruppe der Fifa ernannt.