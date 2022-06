Wicki gegen Staudenmann am 1. Bergfest – Reiter Fuchs an Spitze

Legende: Greifen auf dem Stoos im 1. Gang zusammen Der Innerschweizer Joel Wicki (oben) und der Berner Fabian Staudenmann. Freshfocus/Marc Schumacher

Schwingen: Wicki gegen die Berner Elite

Am Sonntag findet der erste übergeordnete Anlass der Schwingsaison 2022 statt: der Stoos-Schwinget. Am ersten der sechs Bergkranzfeste messen sich Delegationen der Verbände Innerschweiz, Bern und Nordwestschweiz. Der Innerschweizer Siegesanwärter Joel Wicki bekommt es zum Auftakt mit einem Berner zu tun, mit dem Kilchberger Sieger Fabian Staudenmann. Weitere Spitzengänge und Eidgenossen-Duelle lauten Mike Müllestein gegen Matthias Aeschbacher und Christian Schuler gegen Nick Alpiger. Der aufstrebende Berner Michael Ledermann fordert den Luzerner Eidgenossen Sven Schurtenberger heraus. Am Bündner-Glarner Fest ragen Samuel Giger und Armon Orlik aus dem Teilnehmerfeld heraus. Die beiden Nordostschweizer Koryphäen greifen im 1. Gang zusammen.

Reiten: Niemand besser als Fuchs

Der Schweizer Springreiter Martin Fuchs ist zum zweiten Mal Leader der Weltrangliste. Zweieinhalb Jahre nach seinem ersten Vorstoss an die Spitze entthront er den Schweden Peder Fredricson. «Die Nummer 1 zu sein ist speziell und ein grosser Erfolg für mich, weil es die Leistung eines ganzen Jahres widerspiegelt», sagte Fuchs. In den letzten paar Monaten gewann der 29-Jährige etwa den Weltcupfinal sowie am Wochenende beim CSIO in St. Gallen den Grand Prix und mit dem Schweizer Team den Nationenpreis.

01:18 Video Archiv: Schweizer jubeln beim CSIO in St. Gallen Aus Sport-Clip vom 06.06.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 18 Sekunden.

Golf: PGA schliesst abtrünnige Profis aus

Die Profigolfer-Vereinigung PGA hat ihre Drohung wahr gemacht und alle Teilnehmer an der umstrittenen Turnierserie mit Multimillionen-Prämien aus Saudi-Arabien von ihren Wettkämpfen ausgeschlossen. Dies teilte Commissioner Jay Monahan in einem Schreiben an die Mitglieder am Donnerstag mit. Betroffen sind unter anderem US-Topstar Phil Mickelson und der einstmals beste deutsche Profi Martin Kaymer. Sie gehören zu den Spielern, die am Donnerstag beim ersten Turnier der Serie von LIV Golf Investments in London abschlugen.