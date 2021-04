Legende: Mit breiter Brust Wiler-Ersigen kämpfte sich in den Playoff-Final vor. Freshfocus

Unihockey: Wiler-Ersigen spielt um den Titel

In den Playoff-Halbfinals gelang Wiler-Ersigen der 4. Sieg im 5. Spiel, womit GC ausgeschieden ist. Die Zürcher korrigierten einen 0:2-Rückstand im Mitteldrittel, unterlagen aber 2:4. Köniz verpasste seinen 4. Erfolg de suite und somit im Penaltyschiessen seinen 1. Matchball. Am Samstag geht das Duell mit Alligator Malans in die 6. Runde (live bei SRF).

Frauen-Nati muss nicht in die WM-Quali Box aufklappen Box zuklappen Die Schweizer Frauen-Nati steht kampflos im Hauptfeld der Unihockey-WM, die Ende November 2021 in Uppsala (SWE) über die Bühne geht. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie musste der Weltverband IFF sämtliche Qualifikationsturniere für die Titelkämpfe absagen, weshalb die Teilnehmer anhand der Weltrangliste selektioniert wurden. Die Schweiz erhält als Nummer 2 eines der 16 WM-Tickets. Das Nationalteam hätte ursprünglich Ende Mai gegen Italien, Polen, Deutschland, Ungarn und Frankreich um die WM-Tickets gespielt.

Snooker: Vorerst keine erneute WM für Ursenbacher

Der einzige Schweizer Snooker-Profi Alexander Ursenbacher verpasste heuer die WM-Qualifikation. In der vierten und letzten Runde des Ausscheidungsturniers in Sheffield unterlag der 24-jährige Fricktaler, die Nummer 55 der Weltrangliste, dem favorisierten Engländer Ali Carter (Nummer 23) klar 4:10. Im letzten Jahr hatte sich Ursenbacher sensationell für die WM qualifiziert.

Leichtathletik: Abraham sagt kurzfristig Marathon in Enschede ab

Tadesse Abraham verzichtet auf einen Start am Sonntag beim Marathon in Enschede. Der Schweizer Rekordhalter zog sich eine leichte Zerrung an den Adduktoren zu. Auf Anraten der Ärzte lässt er den Wettkampf aus, um den Aufbau für Olympia in Tokio nicht zu gefährden.