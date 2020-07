Legende: Können eine weitere Saison zusammen scherzen George Russell und Nicholas Latifi. imago images

Formel 1: Williams ohne Änderungen im Cockpit

Das britische Formel-1-Team Williams bleibt im kommenden Jahr bei seiner aktuellen Fahrerpaarung. Das teilte der Rennstall am Donnerstag am Rande des Grossen Preises von Ungarn in Budapest mit. Der 22-jährige Brite George Russell stieg zur Saison 2019 bei dem Team in die Formel 1 ein. Der 25-jährige Kanadier Nicolas Latifi bestreitet in diesem Jahr seine erste Saison in der Motorsport-Königsklasse.

Leichtathletik: Stevens verpasst 3 Dopingtests und wird gesperrt

US-Sprinterin Deajah Stevens ist wegen 3 verpasster Dopingtests für 18 Monate gesperrt worden und darf damit nicht bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio starten. Das teilte die Unabhängige Integritätskommission (AIU) des Leichtathletik-Weltverbands World Athletics am Donnerstag via Twitter mit. Die 25-Jährige sei im Jahr 2019 bei 3 Dopingkontrollen in Oregon und West Hollywood nicht angetroffen worden; dies verstosse gegen die Bestimmungen zur ständigen Meldung des Aufenthaltsorts («Whereabouts failures») von Top-Athleten.