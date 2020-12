Legende: Entscheidender Sieg für Willisau Stefan Reichmuth (in Blau) trug zum 15. Meistertitel für seine Farben bei. Freshfocus

Ringen: Willisau erneut Schweizer Meister

In einem spannenden Finalrückkampf sicherten sich die Willisauer Ringer gegen Freiamt den 15. Mannschaftsmeistertitel. Die Titelverteidiger drehten mit einem 19:15-Heimsieg den 15:18-Rückstand aus dem Hinkampf. Entscheidend waren die Siege von Samuel Scherrer und Stefan Reichmuth.

Schwimmen: Ponti mit 2. Schweizer Rekord

Noè Ponti stellte am Meeting von Rotterdam nach seinem Exploit über 100 m auch über 200 m Delfin in 1:56,48 einen neuen Schweizer Rekord auf. Er blieb deutlich unter den 1:57,58 von Jérémy Desplanches. Ponti schaffte damit auch die Olympia-Limite für Tokio 2021.

Rad: Cavendish schliesst sich Quickstep an

Mark Cavendish kehrt zu seinem früheren Radrennstall Deceuninck-Quickstep zurück. Der Strassen-Weltmeister von 2011 stand zuletzt beim Team Bahrain unter Vertrag.

Basketball: Fiba gibt Spielorte bekannt

Der internationale Basketball-Verband hat die Austragungsorte der letzten Spiele der EM-Quali bekannt gegeben. Das Schweizer Männer-Nationalteam tritt im Februar in Tiflis (GEO) gegen Serbien und Finnland an. Die Frauen spielen in Orenburg (RUS) gegen Russland und Bosnien.