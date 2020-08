Windsurfen: Colombo auf Rang 5

An den Windsurf-Europameisterschaften im Engadin beendete Elia Colombo den Wettkampf in der neuen olympischen Windsurfklasse iQ Foils auf dem guten 5. Platz. Neben dem Tessiner waren mit Matteo Benz (Rang 39) und Mateo Sanz Lanz (Rang 60) 2 weitere Schweizer am Start. Die EM-Goldmedaille ging an den Niederländer Kiran Badloe.

Beachvolleyball: Positiver Corona-Test bei Métral

Der Schweizer Beachvolleyballer Quentin Métral ist im Nachgang an das World-Tour-Turnier im österreichischen Baden am letzten Wochenende positiv auf das Coronavirus getestet worden. Gemäss Swiss Volley mussten sich nebst Métral mit dessen Partner Yves Haussener sowie den EM-Teilnehmern Adrian Heidrich, Marco Krattiger und Florian Breer aus Sicherheitsgründen 4 weitere Schweizer in Quarantäne respektive Selbstisolation begeben.