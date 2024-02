Legende: Jubeln auch gegen Belgien Die Schweizer Unihockeyaner (Archivbild). Claudio Thoma/freshfocus

Unihockey: Der Schweiz fehlt noch ein Sieg

Die Schweizer Unihockey-Nationalmannschaft hat in Skojfa Loka (SL) auch das zweite Spiel der WM-Qualifikation erfolgreich gestalten können. Nach dem 16:2-Sieg über Italien am Mittwoch legte das Team von Trainer Johan Schönbeck ein 13:2 gegen Belgien nach. Die Nati hatte sich mit grosser Effizienz in den ersten beiden Dritteln in eine exzellente Position gebracht und führte mit 10:1. Damit fehlt der Schweiz noch ein Sieg, um die Teilnahme an der WM im Dezember zu sichern. Am Freitag heisst der Gegner Dänemark.