Legende: Vertritt die Schweizer Farben Jolanda Annen imago images

Triathlon: Sechs Schweizer an der WM

Wegen der Corona-Pandemie werden die Triathlon-Weltmeister heuer in einem einzelnen Rennen in Hamburg ermittelt. Am Samstag stehen die Einzelwettkämpfe über die Sprint-Distanz im Programm (Männer 16:10 Uhr live auf SRF info, Frauen 17:55 Uhr SRF zwei), am Sonntag folgt die Mixed-Staffel (13:30 Uhr live). Die Schweiz ist durch Jolanda Annen, Alissa König und Estelle Perriard sowie Max Studer, Adrien Briffod und Florin Salvisberg vertreten. Nicola Spirig verzichtet auf den Start. Durchgeführt werden die Wettkämpfe ohne Zuschauer am und im Stadtparksee im Norden der Hansestadt.