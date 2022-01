Legende: Keine Action in Winterhur Das Vierländerturnier ist auf nächstes Jahr verschoben worden. Keystone

Handball: Statt Yellow Cup gibts ein Testspiel in Deutschland

Der Yellow Cup in Winterthur findet auch dieses Jahr nicht statt. Sowohl im Team der Montenegriner als auch im Team der Portugiesen seien Corona-Fälle aufgetreten, teilten die Organisatoren mit. Am Turnier hätte neben den genannten Ländern und der Schweiz noch die Ukraine teilgenommen. Der Event hätte vom 7. bis 9. Januar stattgefunden und wird nun um ein Jahr verschoben. 2021 war das Traditionsturnier ebenfalls abgesagt worden. Als Ersatz absolviert die Schweizer Nati am Freitag (16 Uhr) ein Testspiel gegen Deutschland in Mannheim. Der Verband klärt derzeit ab, ob später doch noch eine Testpartie auch vor Heimpublikum angesetzt werden kann.

03:21 Video Archiv: Schweiz holt am Yellow Cup 2020 den 2. Sieg Aus sportaktuell vom 04.01.2020. abspielen

Unihockey: Vierländerturnier in St. Gallen

Nachdem die Euro Floorball Tour 2020 in St. Gallen wegen Corona abgesagt werden musste, wird sie dafür in diesem Jahr in der Ostschweiz über die Bühne gehen. Die Topnationen Schweden, Finnland, Tschechien und die Schweiz bestreiten am Turnier vom 2.-4. September die letzten Länderspiele vor der WM, die in Zürich und Winterthur stattfinden wird.