Legende: Kein Mountainbike-Spektakel in Losinj Das Rennen findet 2020 nicht statt. imago images

Downhill: Keine Rennen in Maribor und Losinj

Die Ausbreitung des Coronavirus hat nun auch Auswirkungen auf den Rennkalender im Mountainbike-Weltcup. Der internationale Radsport-Verband UCI gab bekannt, dass das Downhill-Rennen in Maribor (Slowenien) am 2. und 3. Mai auf ein noch unbestimmtes Datum verschoben wird. Der eine Woche später angesetzte Wettkampf, im kroatischen Losinj, musste sogar ganz abgesagt werden.

Langlauf/Biathlon: Nilsson wechselt die Sportart

Die Langläuferin Stina Nilsson wird ab kommender Saison im Biathlon an den Start gehen. Die Schwedin wollte den Wechsel eigentlich erst nach den Olympischen Spielen 2022 vornehmen, entschied sich nach ihrer Verletzung in dieser Saison aber für einen früheren Zeitpunkt. Nilsson zählte in den vergangenen Jahren zu den besten Sprinterinnen im Weltcup und gewann die Gesamtwertung in der Saison 2018/2019. An Weltmeisterschaften holte sie 7, an Olympischen Spielen 5 Medaillen.