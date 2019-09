Legende: Holte mit dem Team EM-Bronze Jan Lochbihler. imago images (Archiv)

Schiessen: Zweimal EM-Bronze für die Schweiz

Die Gewehrschützen Jan Lochbihler, Christoph Dürr und Lars Färber sicherten der Schweiz bei der EM in Bologna die Bronzemedaille im Team 50 m liegend. Auch das Mixed-Team der Junioren mit Valentina Caluori und Lukas Roth gewann mit dem Gewehr 50 m liegend Bronze.

American Football: «Big Ben» für den Rest der Saison out

Ben Roethlisberger, der Star-Quarterback der Pittsburgh Steelers, muss die NFL-Saison nach 2 Spieltagen vorzeitig beenden. Der 37-Jährige mit Schweizer Wurzeln zog sich am Sonntag beim 26:28 gegen die Seattle Seahawks eine Ellbogen-Verletzung an seinem Wurfarm zu und musste im 2. Viertel ausgewechselt werden. Eine Operation ist unumgänglich.

Ringen: Vetsch knapp an WM-Bronze-Kampf vorbei

Andreas Vetsch hat an der WM der Ringer in Kasachstan für ein Ausrufezeichen gesorgt. Der 23-Jährige verfehlte in der Klasse bis 67 kg Greco den Kampf um Bronze knapp. Nach der Achtelfinal-Niederlage gegen den späteren Finalisten Artem Surkow aus Russland (0:9) verlor er in der Repechage den 2. Kampf gegen den Serben Mate Nemes 0:3. Ein Sieg hätte einen Olympia-Quotenplatz für die Schweiz bedeutet.