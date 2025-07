Legende: Steigt als Erster aus dem Wasser Florian Wellbrock. Keystone/AP/Vincent Thian

Schwimmen: Wellbrock holt Gold

Florian Wellbrock hat das erste Freiwasserrennen der Schwimm-WM in Singapur über zehn Kilometer für sich entschieden. Der 27-jährige Deutsche schlug nach sechs Runden im 30,4 Grad warmen Meer vor der Insel Sentosa in 1:59:55,5 Stunden vor Italiens Serien-Europameister Gregorio Paltrinieri an und sicherte sich sein insgesamt siebtes WM-Gold. Mit Christian Schreiber (10./2:01:39,5) und Paul Niederberger (17./2:03:17,9) waren auch zwei Schweizer am Start. Das Rennen war wegen schlechter Wasserqualität vom frühen Morgen auf den Mittag verlegt worden. Nach Angaben des Weltverbandes World Aquatics hatten weitere Messungen eine «deutliche Verbesserung» ergeben, sodass grünes Licht gegeben werden konnte.