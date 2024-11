Legende: Einer der beiden wird Weltmeister Dommaraju Gukesh oder Liren Ding. IMAGO / ZUMA Press Wire

Schach: Titelverteidiger Liren führt nach 2 Partien

Der indische Herausforderer an der Schach-WM in Singapur, Dommaraju Gukesh, liegt nach 2 gespielten Partien mit 0,5:1,5 gegen Titelverteidiger Liren Ding zurück. Am Montag hatte das 18-jährige Wunderkind zum Auftakt überraschend mit Weiss gegen den Chinesen verloren. Am Dienstag endete die Partie nach einer dreifachen Stellungswiederholung nach nur 23 Zügen Remis. Gukesh, der als Favorit in die WM gestartet war und der jüngste Weltmeister der Geschichte werden könnte, bleibt aber noch Zeit um den Rückstand aufzuholen. Insgesamt sind 14 Partien angesetzt.