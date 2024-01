Legende: Verbesserte seinen Rekord über 800 Meter Freistil Antonio Djakovic. imago images/Insidefoto

Schwimmen: Djakovic verbessert Schweizer Rekord

Antonio Djakovic ist an der Challenge International de Genève einen Schweizer Rekord über 800 m Freistil geschwommen. Der 21-Jährige vom SC Uster siegte im Final in 7:58,01 Minuten und durchbrach damit als erster Schweizer die Marke von acht Minuten. Er verbesserte mit dieser Leistung seinen eigenen Rekord aus dem Sommer um über 4 Sekunden. Bereits im Februar finden in Doha die nächsten Weltmeisterschaften statt.