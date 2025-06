Per E-Mail teilen

Legende: Stürzte am Wochenende schwer Lisa Baumann. IMAGO / NurPhoto

Mountainbike: Baumann muss pausieren

Die Downhill-Europameisterin Lisa Baumann muss eine längere Pause einlegen. Die Neuenburgerin hat, wie sie auf Instagram schreibt, bei einem Sturz im Weltcup-Rennen am Sonntag in Loudenvielle in Frankreich einen Schlüsselbeinbruch erlitten.