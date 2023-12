Drama an der Handball-WM – Levet schwimmt Schweizer Rekord

Legende: Stellte alle in den Schatten Henny Reistad (Nr. 25) erzielte 15 Tore. Imago/Sports Press Photo

Handball: Däninnen verlieren dramatisch

Gastgeber Dänemark hat an der Handball-WM der Frauen den Final-Einzug dramatisch verpasst. Das Team von Coach Jesper Jensen unterlag im Halbfinal Co-Gastgeber Norwegen im dänischen Herning mit 28:29 nach Verlängerung. Das Siegtor erzielte Henny Reistad in der allerletzten Sekunde. Die 24-Jährige, die nicht weniger als 15 Mal traf, sorgte damit bei der Mehrheit des Publikums für Schreckensschreie. Zuvor hatten sich die Däninnen nicht weniger dramatisch in die Verlängerung gerettet: Kristina Jörgensen traf Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit zum 23:23. Norwegen trifft im Final auf Frankreich oder Schweden.

Schwimmen: Levet mit Schweizer Rekord

Der 20-jährige Reef Levet hat beim Swiss Open in Sursee einen Schweizer Rekord über 50 m Brust aufgestellt. Der Berner, der in dieser Distanz bereits mehrere Schweizer Meistertitel gefeiert hat, schlug im 50-m-Becken nach 27,63 Sekunden an und war damit 14 Hundertstel schneller als Martin Schweizer, der seit 2015 den Rekord hielt.