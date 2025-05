Legende: Der Auftakt in die EM ist geglückt Die Schweizer Ruderer, hier bei der EM 2023 in Bled (SLO). Freshfocus/Vid Ponikvar/Expa

Rudern: EM-Halbfinals mit dreifacher Schweizer Beteiligung

Den Schweizer Ruderern ist der Auftakt zu den Europameisterschaften im bulgarischen Plovdiv geglückt. Drei der vier Boote erreichten die Halbfinals. Patrick Brunner und Jonah Plock qualifizierten sich im Zweier wie Raphaël Ahumada und Kai Schätzle im Doppelzweier als Zweite ihres Laufs direkt für die Halbfinals. Fabienne Schweizer reichte im Einer der Frauen ein 4. Rang. Die drei Schweizer Boote kämpfen damit am Freitag um den Einzug in den A-Final. Der Doppelvierer mit Nina Wettstein, Lisa Lötscher, Salome Ulrich und Olivia Nacht musste mit Platz 5 vorliebnehmen und tritt am Sonntag im B-Final wieder an.