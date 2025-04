Legende: In Form Audrey Gogniat, hier auf einer Aufnahme von den Olympischen Spielen 2024. IMAGO / VCG

Schiessen: Gogniat brilliert in Argentinien

Audrey Gogniat, die Olympia-Bronzemedaillengewinnerin von Paris, hat in Buenos Aires im Weltcup erstmals einen Final erreicht. Die 22-jährige Jurassierin stellte in der Qualifikation mit 634,7 Punkten sogar einen Schweizer Rekord auf. Im Final gelang Gogniat mit einem fast perfekten Schuss (10,9) als Dritte der Sprung aufs Podest. Gogniat wusste am Ende gar nicht, was sie sagen sollte: «Schon die Qualifikation als auch die 10,9 im Final hätten für mich einen perfekten Tag ausgemacht – und dann gelingen mir zwei solche Leistungen am gleichen Tag!» Olympiasiegerin Chiara Leone zeigte ebenfalls eine gute Leistung, verpasste im hochstehenden Wettkampf aber den Final.