BMX: Ducarroz holt WM-Silber

Nikita Ducarroz hat sich an der WM im BMX Freestyle in Abu Dhabi gesteigert und mit der Silbermedaille belohnt. Nach missratenem 1. Lauf stiess die 26-jährige Genferin dank einer hervorragenden Darbietung im 2. Durchgang auf Rang 2 vor. Geschlagen geben musste sich die Olympiadritte von Tokio wie vor Jahresfrist in Montpellier einzig der US-Amerikanerin Hannah Roberts. Olympiasiegerin Charlotte Worthington (GBR) beendete den Wettkampf auf dem 5. Platz.

Reiten: Guerdat kann in Stuttgart einfach nicht gewinnen

Steve Guerdat belegte in Stuttgart beim Weltcupspringen im Sattel von Dynamix Platz 2. Guerdat griff im Stechen als zweitletzter Starter vehement an, kam aber nicht am Einheimischen Richard Vogel mit United Touch vorbei. Gleichwohl ist der 2. Rang auf der erst neunjährigen Stute als Erfolg zu werten. Der 40-jährige Schweizer hat schon vieles gewonnen, was es im Reitsport zu gewinnen gibt. In Stuttgart wurde er aber nun zum insgesamt sechsten Mal Zweiter.

Basketball: Schweizer Pflichtsieg gegen Österreich

Die Schweizer Nationalmannschaft der Basketballer kam in der Vorqualifikation für die EM 2025 auswärts gegen Österreich zu einem 75:65-Pflichtsieg. Die Mannschaft von Ilias Papatheodorou steigerte sich nach der Pause. Insbesondere Anthony Polite stach mit 22 Punkten hervor. Die Schweiz spielt in einer Vierergruppe gegen Kroatien, Polen und Österreich, das nun zweimal bezwungen wurde.

Moderner Fünfkampf: Springreiten ist Geschichte

Das umstrittene Springreiten ist im Modernen Fünfkampf nach den Olympischen Spielen 2024 in Paris endgültig Geschichte, ersetzt wird es durch einen Hindernisparcours. Das beschloss der Kongress des Weltverbandes UIPM mit 69 von 83 Stimmen. Zuletzt hatte es bereits mehrere Testwettkämpfe gegeben. Das Springreiten war mit dem Skandal um die deutsche Athletin Annika Schleu bei den Olympischen Spielen im vergangenen Sommer untragbar geworden. In Tokio hatte Schleu auf Goldkurs gelegen, bis ihr zugelostes Pferd das Springen verweigerte. Unter Tränen versuchte sie, das Tier mit Sporen und Gerte zurück in den Parcours zu bringen, die Bilder gingen um die Welt. Die Entscheidung für den Hindernisparcours, der durch die Spielshow «Ninja Warrior» populär wurde, soll die Chancen des Fünfkampfs mit Blick auf Los Angeles 2028 verbessern. Im Parcours sind Luft- und Erdhindernisse zu bewältigen.