Legende: Hat den Schachsport geprägt Boris Spassky. IMAGO / Martin Hoffmann

Schach: Spassky am Donnerstag gestorben

Der legendäre sowjetische Schach-Grossmeister Boris Spassky ist nach Angaben des Weltverbandes FIDE im Alter von 88 Jahren in Moskau verstorben. Spassky bestritt 1972 gegen den Amerikaner Bobby Fischer den wohl berühmtesten WM-Kampf aller Zeiten – und verlor ihn. Der in alle Welt übertragene Match in Reykjavik stand sinnbildlich für den damals herrschenden Kalten Krieg zwischen den USA und der Sowjetunion. Spassky hatte den WM-Titel von 1969 bis 1972 inne. Mit der sowjetischen Mannschaft holte er sechsmal Gold bei der Schach-Olympiade.