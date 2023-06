Legende: Der Schweizer Handballer des Jahres Nikola Portner. Imago/Jan Hübner

Handball: Auszeichnungen für Portner, Kündig und zweimal Schmid

Nikola Portner ist bei den Swiss Handball Awards in Baden als Schweizer Handballer des Jahres ausgezeichnet worden. Der Torhüter wechselte vor einem Jahr von Chambéry nach Magdeburg und setzte sich auch in Deutschland durch. Bei den Frauen ging der Award an Kerstin Kündig. Die 29-jährige Rückraumspielerin schaffte in der deutschen Bundesliga mit Bietigheim das Double. Zu den wertvollsten Akteuren (MVP) der nationalen Ligen erkor die Fachjury Andy Schmid von Playoff-Finalist Kriens-Luzern und Tabea Schmid von Meister und Cupsieger vom LC Brühl.

00:45 Video Kündig: «Ich fühle mich wohl in Bietigheim» (Archiv) Aus Sport-Clip vom 24.12.2022. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden.

Fechten: Keine Schweizer EM-Medaille in Bulgarien

An den Europameisterschaften im bulgarischen Plovdiv kam kein Schweizer Degenfechter über die Achtelfinals hinaus. Max Heinzer unterlag dem Deutschen Marco Brinkmann nach einer Aufholjagd 14:15 und belegte den 13. Schlussrang. Hadrien Favre verlor in der gleichen Runde gegen Tibor Andrasfi aus Ungarn 11:15 und klassierte sich auf dem 16. Platz.