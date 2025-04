Legende: Spielten sich in den Achtelfinal Anouk (l.) und Zoé Vergé-Dépré. Volleyball World

Beachvolleyball: Ein Schweizer Duo im Achtelfinal

Am Elite16-Turnier in Brasilia haben Anouk Vergé-Dépré/Zoé Vergé-Dépré ihren Sechzehntelfinal gegen die US-Amerikanerinnen Hailey Harward und Molly Philips gewonnen. Team «Zouk» setzte sich in einem engen 1. Satz mit 24:22 durch und holte anschliessend den 2. Durchgang souverän mit 21:16. Im Achtelfinal in der Nacht auf Samstag trifft das Geschwister-Duo auf die US-Amerikanerinnen Kristen Nuss/Taryn Brasher. Tanja Hüberli/Leona Kernen schieden hingegen im Sechzehntelfinal aus. Die Niederländerinnen Emi van Driel und Wies Bekhuis siegten mit 23:21, 21:18.