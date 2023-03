Legende: Einer der Schweizer Hoffnungsträger Eddy Yusof. Freshfocus/Thomas Schreyer

Kunstturnen: Platz 13 als Minimalziel

Fünf Turnerinnen und sechs Turner vertreten die Schweiz an der Kunstturn-EM Mitte April in Antalya. Beide Equipen streben die Qualifikation für die WM vom Herbst in Antwerpen an, wo Olympia-Tickets vergeben werden. Bei den Männern treten Luca Giubellini, Moreno Kratter, Florian Langenegger, Noe Seifert, Taha Serhani und Eddy Yusof an. Für die WM-Qualifikation ist mindestens Platz 13 notwendig. Zudem gab der Verband als Ziel eine Top-8-Rangierung im Mehrkampf sowie ein Diplom in den Gerätefinals vor. Auch das Frauen-Team mit den Neulingen Lena Bickel, Caterina Cereghetti und Martina Eisenegger, als auch Lilli Habisreutinger und Anny Wu benötigen Rang 13 mit dem Team.

Kunstturnen: Dopingsperre gegen Wernjajew halbiert

An den Olympischen Spielen in Tokio fehlte Oleg Wernjajew wegen einer Dopingsperre, 2024 in Paris könnte der ukrainische Barren-Weltmeister nun wieder antreten. Der 29-Jährige darf nach einem Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs TAS wieder an Wettkämpfen teilnehmen. Die Sperre, die am 5. November 2020 begonnen hatte, wurde von vier auf zwei Jahre reduziert und ist somit beendet.