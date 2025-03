Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Schiessen: Gold und Bronze zum Auftakt

Die Schiess-EM in Osijek hat für das Schweizer Team mit zwei Medaillen optimal begonnen. Über 10 m Luftgewehr gewann das Duo Audrey Gogniat und Jan Lochbihler Gold. Die 22-jährige Jurassierin, die 2024 Olympia-Bronze im Einzel geholt hatte, und der 33-jährige Solothurner setzten sich im Final gegen Serbien mit 17:9 durch. Gogniat, die in Mississippi studiert, war extra aus den USA nach Kroatien gereist. Bei den Männern gewann Jason Solari mit der Luftpistole über 10 m Bronze. Für den 25-jährigen Tessiner war die Medaille nach zuletzt zwei vierten Plätzen an internationalen Grossanlässen eine besondere Genugtuung.