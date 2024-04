Para-Schwimmen: Starke EM-Auftritte von Meister

Nora Meister konnte am Montagabend ihre starke Form an den Para-Schwimm-Europameisterschaften in Madeira (POR) bestätigen. Die 21-Jährige krönte sich über 100 Meter Freistil zur Europameisterin. 2,85 Sekunden betrug ihr Vorsprung auf die zweitplatzierte Grace Harvey (GBR). Es ist ihre 5. EM-Goldmedaille der Karriere. Meister hatte sich bereits zum Auftakt der EM am Sonntag eine Medaille geholt. Über 100 m Rücken schwamm die Aargauerin auf Platz 2. Mit einer Zeit von 1:26,29 Minuten blieb die Paralympics-Bronzemedaillengewinnerin von Tokio 2,61 Sekunden hinter der deutschen Europameisterin Verena Schott.

Curling: Schwallers weiter ungeschlagen

Das Schweizer Mixed-Doppel-Curlingteam Briar und Yannick Schwaller setzt seinen Siegeszug an der Weltmeisterschaft in Östersund (SWE) fort. Das Ehepaar gewann auch seine WM-Partien Nummern 4 und 5. Am Montag siegten sie morgens gegen die Türkei 10:3 und abends gegen Estland 8:4. Sie sind nach fünf von neun Durchgängen in der Round Robin noch unbezwungen. Gegen die Türkei hatte es bereits nach 3 Ends 7:0 gestanden.

