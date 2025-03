Legende: Steigt an den Europameisterschaften erneut auf das Treppchen Audrey Gogniat. Imago Images/Xinhua

Schiessen: Gogniat verpasst EM-Gold im Einzel knapp

Nicht viel hat gefehlt und Audrey Gogniat hätte sich an den Europameisterschaften im kroatischen Osijek die zweite Goldmedaille gesichert. Im Einzel über 10 m Luftgewehr musste sich die Jurassierin aber um 1,4 Punkte der Rumänin Laura Georgeta Ilie geschlagen geben. Hinter Gogniat belegte die Serbin Aleksandra Havran den Bronze-Platz. Muriel Züger (28.) und Chiara Leone (36.) verpassten den Final der Top 8 deutlich. In der Teamwertung belegte das Schweizer Trio hinter Norwegen, Ungarn und Rumänien den 4. Rang. Am Sonntag hatte sich Gogniat, die 2024 in Paris im Einzel Olympia-Bronze gewonnen hatte, über 10 m mit dem Luftgewehr im Team an der Seite von Jan Lochbihler den EM-Titel gesichert.