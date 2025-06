Legende: Enttäuschung nach dem Viertelfinal Ian Hauri (vorne) muss seinem italienischen Gegner zum Weiterkommen gratulieren. Keystone/EPA/Luca Zennaro

Fechten: Hauri und Bayard im EM-Viertelfinal out

Die Schweizer Degenfechter Ian Hauri und Alexis Bayard haben an den Europameisterschaften in Genua die Medaillenplätze nur knapp verpasst. Beide scheiterten im Viertelfinal. Hauri unterlag dem Italiener Matteo Galassi mit 9:15, Bayard dem Ukrainer Roman Switschkar mit 10:15. Lucas Malcotti musste im 1/16-Final die Segel streichen, während Hadrien Favre gleich sein erstes Gefecht verlor. Im Teambewerb am Mittwoch haben die Schweizer Männer eine weitere Medaillenchance. Am Montag geht es in Genua mit dem Einzel der Frauen weiter. Pauline Brunner, Fiona Hatz sowie die Schwestern Angeline und Aurore Favre vertreten die Schweiz.