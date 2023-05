Legende: Hat die Schweizer Volleyball-Nati in neue Sphären geführt Mario Motta. Keystone/Walter Bieri

Volleyball: Motta zieht Schlussstrich

Für Mario Motta wird die EM-Endrunde im Sommer den krönenden Abschluss seiner Tätigkeit mit der Schweizer Nationalmannschaft der Männer bilden. Danach tritt der 62-jährige Italiener ab. Motta hat das Zepter seit 2017 in der Hand. Die EM wird vom 28. August bis 16. September in Italien, Nordmazedonien, Bulgarien und Israel gespielt. Die Schweizer Männer, die erstmals an einer Endrunde teilnehmen, gastieren in Italien, wo sie auf den Gastgeber und Weltmeister, Serbien, Deutschland, Belgien und Estland treffen.