Legende: Kein Start nach Mass Für Sven Michel und Alina Pätz. Keystone/MARTIAL TREZZINI (Archiv)

Curling: Zweite Niederlage für Michel/Pätz

Sven Michel und Alina Pätz ist der Einstand in die Mixed-Doppel-WM in Fredericton (CAN) gründlich missglückt. Die WM-Zweiten von 2022 verloren auch ihr 2. Spiel, gegen Tschechien resultierte ein 6:7. Im 2. End schaffte das Duo aus Osteuropa ein Viererhaus, diese Scharte konnte das Schweizer Team nicht mehr auswetzen. An der WM werden auch Quotenplätze für die Olympischen Spiele 2026 vergeben. Ausschlaggebend sind die WM-Resultate von 2024 und 2025. Dank dem 4. Platz von Yannick Schwaller und Briar Schwaller-Hürlimann im letzten Jahr ist die Ausgangslage für die Schweiz vielversprechend. Aber für Michel/Pätz heisst es nun: Verlieren verboten. Aus 2 Zehnergruppen gelangen je 3 Teams in den Viertelfinal oder direkt in den Halbfinal.