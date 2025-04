Legende: Die «B-Elf» von Miami verspielte ein 3:1 Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets und Jordi Alba wurden allesamt geschont. imago images/Imagn Images/Sam Navarro

MLS: Inter Miami verliert erstmals

Inter Miami hat in der MLS im 9. Spiel die erste Saisonniederlage kassiert. Der Klub aus Florida gab beim 3:4 gegen den FC Dallas mit seinem B-Team eine 3:1-Führung aus der Hand. Lionel Messi wurde wie seine Teamkollegen Luis Suarez, Sergio Busquets und Jordi Alba geschont. Der Grund: Miami trifft am Mittwoch im Halbfinal-Rückspiel des Champions Cup der CONCACAF auf die Vancouver Whitecaps und muss ein 0:2 aus dem ersten Duell wettmachen, um doch noch ins Endspiel einzuziehen.

NBA: Lakers vor dem Out

Die Los Angeles Lakers mit ihren Superstars LeBron James und Luka Doncic stehen in den NBA-Playoffs in der ersten Runde vor dem Ausscheiden. Nachdem die Lakers sich am Sonntag in Minnesota mit 113:116 geschlagen geben mussten, liegen sie in der Serie mit 1:3 zurück. Im Gegensatz dazu benötigt der Titelverteidiger Boston nur noch einen Sieg, um in die Viertelfinals einzuziehen. Nach einem engen Spiel, in dem die Differenz nie mehr als neun Punkte betrug, gewannen die Celtics in Orlando mit 107:98 und führen in der Serie mit 3:1.

