Legende: Er verblüffte am 1. Tag des ESAF in Mollis alle Fritz Ramseier. Keystone/Urs Flüeler

Schwingen: Ramseier hört nach dem Kemmeriboden Schwinget auf

Fritz Ramseier hat seinen Rücktritt vom Schwingsport angekündigt. Der 31-jährige Landwirt aus dem bernischen Süderen wird am Sonntag beim Kemmeriboden Schwinget sein letztes Fest bestreiten. Ramseier machte jüngst am ESAF in Mollis auf sich aufmerksam, als er nach dem 1. Tag 0,25 Punkte hinter dem Führenden Werner Schlegel auf Rang 2 lag. Ramseier hatte seine ersten 4 Duelle allesamt gewonnen und dabei mit Sven Schurtenberger, Damian Ott und Joel Strebel 3 Eidgenossen in Folge auf den Rücken gelegt. Am Sonntag lief es Ramseier dann bei seiner insgesamt 4. ESAF-Teilnahme nicht mehr so rund, doch auf Rang 7g holte er gleichwohl seinen ersten eidgenössischen Kranz.