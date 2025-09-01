Legende: Darf beim Ryder Cup mittun Der Ire Shane Lowry. Keystone/Erik S. Lesser

Golf: Letzte 6 Plätze im Europa-Team gefüllt

Das Golf-Team des Titelverteidigers für den 45. Ryder Cup in New York steht fest. Europas Captain Luke Donald gab am Montag das finale Aufgebot für den Kontinentalvergleich mit den USA Ende September bekannt. Er verteilte die letzten sechs Plätze per Wildcard an Shane Lowry (Irland), Jon Rahm (Spanien), Sepp Straka (Österreich), Viktor Hovland (Norwegen), Ludvig Aberg (Schweden) und Matt Fitzpatrick (England). Vor zwei Jahren hatten die Europäer den Amerikanern in Rom eine empfindliche 11,5:16,5-Niederlage zugefügt.

Segeln: WM-Gold für Mermod/Siegenthaler

Das Schweizer Olympia-Duo Yves Mermod und Maja Siegenthaler hat am Gardasee den WM-Titel in der nicht-olympischen Segelklasse Fireball gewonnen, und dies trotz eines Mastbruchs im vierten Lauf. Die beiden setzten sich dank einem souveränen Sieg im letzten Rennen durch, zuvor waren die Briten DJ Edwards und Viv Townend punktgleich gewesen. Es ist für die Schweiz die zweite WM-Goldmedaille in dieser Kategorie nach dem Triumph von Erich und Ruedi Moser vor 19 Jahren.