Legende: Auf europäischem Parkett vertreten Die Handballer von Kriens-Luzern. Keystone/Michael Buholzer (Archiv)

Handball: Kriens-Luzern erreicht Gruppenphase

Kriens-Luzern hat sich gegen GC Amicitia Zürich für die Gruppenphase der European League, der zweithöchsten Stufe im Europacup, qualifiziert. Das Team von Trainer Zeljko Musa konnte sich nach dem 37:31-Heimsieg eine 34:38-Niederlage leisten. Kriens-Luzern bekommt es in der Gruppenphase ab dem 8. Oktober mit Gudme aus Dänemark, der slowenischen Equipe Velenje sowie dem Sieger von Braga gegen Ademar Leon aus Portugal respektive Spanien zu tun.

Unihockey: Schweiz unterliegt Schweden klar

Die Schweizer Männer haben im 2. Spiel an der Euro Floorball Tour eine klare Niederlage kassiert. Die Schweiz musste sich in Winterthur Schweden mit 0:5 geschlagen geben. Matchwinner für die Nordeuropäer war Sakarias Ulriksson mit einem Hatrrick. Die Schweiz trifft zum Abschluss am Sonntag auf Tschechien.

Schwimmen: Ponti startet neu für Uster

Noè Ponti nimmt im Hinblick auf den nächsten olympischen Zyklus eine Änderung vor. Der Tessiner, der in Paris sowohl über 50 m Schmetterling als auch über 100 m die Medaillen knapp verpasste, wird in Zukunft für den Schwimmklub Uster statt für Nuoto Sport Locarno an den Start gehen.