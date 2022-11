Legende: Erlebte mit WM-Gold mit dem Team seinen Karriere-Höhepunkt Michele Niggeler. Keystone/Peter Klaunzer

Fechten: Niggeler tritt zurück

Der 30-jährige Michele Niggeler hat seine Fechtkarriere nach dem Weltcup vom vergangenen Wochenende in Gümligen beendet. Der italienisch-schweizerische Doppelbürger mit Wurzeln in Lugano hatte mit dem Schweizer Team einen kompletten WM-Medaillensatz gewinnen können: Gold 2018 im chinesischen Wuxi bildete dabei den Höhepunkt. Ein Jahr davor in Leipzig hatte Niggeler seinen Teil zum Gewinn von Team-WM-Silber beigetragen. 2019 folgte in Budapest Bronze. Im aktuellen Schweizer Team um Max Heinzer, Alexis Bayard und Lucas Malcotti hat sich der gebürtige Walliser Hadrien Favre bereits als Nachfolger von Niggeler beweisen können.