Frauen-Duo und Aellen in die Handball-Bundesliga

Legende: Vom LK Zug zum VfL Oldenburg Emma Bächtiger setzt ihre Handball-Karriere in Deutschland fort. Keystone/LISELOTTE SABROE

Handball: Zwei weitere Schweizerinnen nach Deutschland

Die Zahl der Schweizer Legionärinnen in der Handball-Bundesliga der Frauen wächst weiter. Laurentia Wolff und Emma Bächtiger zieht es im Sommer aus der Premium League zum VfL Oldenburg. Wolff (21) wechselt als zweifache Schweizer Meisterin und Cupsiegerin sowie Liga-MVP vom hiesigen Branchenprimus Brühl St. Gallen nach Deutschland, Bächtiger (20) vom LK Zug. Die beiden besuchten einst in Stäfa am rechten Zürichsee-Ufer gemeinsam die Primarschule. Beim aktuellen Siebten der Bundesliga unterschrieben sie einen Dreijahresvertrag.

Handball: Aellen wechselt nach Eisenach

Mit Felix Aellen wechselt der nächste Schweizer Internationale nach Deutschland. Der 21-jährige Spielmacher verlässt im Sommer den BSV Bern und spielt künftig für Eisenach. Beim Bundesligisten unterschrieb der Berner einen bis Sommer 2028 gültigen Vertrag, wie der Schweizer Handballverband mitteilte. Aellen ist mit 158 Treffern der aktuell beste Torschütze der Nationalliga A. Auch an den Weltmeisterschaften im Januar in Deutschland spielte er überzeugend (18 Tore und 11 Assists).