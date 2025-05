Basketball: Fribourg Olympic lanciert Final mit Sieg

Ein 82:74-Heimerfolg trug dem amtierenden Meister Fribourg Olympic im Kampf um die Titelverteidigung – es wäre die vierte in Folge – den ersten Punkt in der Serie nach dem Modus best of five ein. Die Saanestädter mussten indes gegen Herausforderer Lions de Genève bis ganz zum Schluss kämpfen. Natan Jurkovitz war in der Endphase die entscheidende Figur bei den Freiburgern, indem er unter anderem 1:26 Minuten vor Ablauf der Zeit seine beiden Freiwürfe versenkte. Mann des Spiels war aber der US-Amerikanische Point Guard Eric Nottage, der auf 21 Punkte kam, deren 10 allein im finalen Viertel. Am Dienstag steigt der 2. Match dieser Finalserie, erneut in Freiburg (live im SRF-Stream zu sehen).

Resultate

Beachvolleyball: Krattiger/Dillier im Halbfinal

Marco Krattiger und Leo Dillier haben in Xiamen erstmals auf Challenger-Ebene den Halbfinaleinzug geschafft. Das auf diese Saison neu formierte Duo setzte sich im Achtelfinal zuerst gegen die an Nummer 2 gesetzten Australier Mark Nicolaidis/Izac Carracher durch. Im Viertelfinal gewannen sie das Schweizer Duell gegen Yves Haussener/Julian Friedli, die an Nummer 7 gesetzt waren. Krattiger/Dillier sind nur die Nummer 24 des Turniers. Gegner im Halbfinal sind die beiden Franzosen Téo Rotar und Arnaud Gauthier-Rat.